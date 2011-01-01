Купить лестницу в Перми НА ВТОРОЙ ЭТАЖ ДЛЯ ДОМА

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Купить лестницу в Перми НА ВТОРОЙ ЭТАЖ ДЛЯ ДОМА

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Гарантии

Предоставляем 12 месяцев гарантии на целостность лестницы и ее покрытие

Изготовим за 1 месяц

В среднем столько занимает изготовление деревянной лестницы

Работаем с 2011 г.

Имеем большой опыт изготовления лестниц различной сложности

Собственное производство

Наше производство располагается в черте г. Пермь

ПРЕДЛАГАЕМ КУПИТЬ ВСЕ ВИДЫ ВНУТРИ ДОМОВЫХ ЛЕСТНИЦ

В зависимости от материалов, конструкции и назначения существуют десятки видов лестниц.

ПО МАТЕРИАЛАМ

Деревянные

(из сосны, березы, бука, ясеня, дуба)


Металлические

(металлокаркасы)


Комбинированные

(несущие части из металла, 

ступени из дерева)

ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для коттеджа


На мансарду


Для дачи


Для бани


Для маленьких помещений

ПО КОНСТРУКЦИИ

Винтовые

Г-образные

П-образные

Маршевые (прямые)

ПО ТЕХНОЛОГИИ СБОРКИ

На косоурах

На металлокаркасе

На тетивах

На больцах

Модульные

На монокосоуре

(на металлическом монокосоуре)

На металлическом основании

(«итальянские»)

НУЖНА ПОМОЩЬ С ПОКУПКОЙ ЛЕСТНИЦЫ?

Оставьте заявку на бесплатную консультацию и мы поможем подобрать оптимальное решение в вашей ситуации.

ПРЕДЛАГАЕМ ВСЕ ВИДЫ ВНУТРИДОМОВЫХ ЛЕСТНИЦ

В зависимости от материалов, конструкции и назначения существуют десятки видов лестниц.

ПО МАТЕРИАЛАМ

Деревянные

(из сосны, березы, бука, ясеня, дуба)


Металлические

(металлокаркасы)


Комбинированные

(несущие части из металла, 

ступени из дерева)

ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для коттеджа


На мансарду


Для дачи


Для бани


Для маленьких помещений

ПО КОНСТРУКЦИИ

Винтовые

Г-образные

П-образные

Маршевые (прямые)

ПО ТЕХНОЛОГИИ СБОРКИ

На косоурах

На металлокаркасе

На тетивах

На больцах

Модульные

На монокосоуре

(на металлическом монокосоуре)

На металлическом основании

(«итальянские»)

НУЖНА ПОМОЩЬ С ВЫБОРОМ?

Оставьте заявку на бесплатную консультацию и мы поможем подобрать оптимальное решение в вашей ситуации.

СКОЛЬКО СТОИТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ

На стоимость лестницы в основном влияют три параметра:

Конструкция

Деревянные лестницы - дешевле и экологичнее прочих.

На металлическом основании - более долговечны и прочны, но значительно дороже деревянных.

Материал изготовления

В отношении деревянных лестниц существует правило:  чем плотнее древесина, тем она прочнее, тверже, но и сложнее в обработке, а соответственно дороже. Самые прочные - ясень и дуб, затем идет бук, более мягкие - береза и сосна.

На стоимость лестницы влияет ее покрытие, например, нанесение патины, покраска эмалями, подбор цвета по образцу заказчика. Кроме того, добавление металлических, кованных элементов тоже приводит к удорожанию конструкции.  

Размеры

Тут все просто: чем лестница больше, тем она дороже


Замер

Мы рекомендуем вызвать замерщика или сделать замер самостоятельно в тех случаях, когда нет точной информации о параметрах необходимых для подбора лестницы.


Какие параметры нам потребуются для подбора лестницы?

– высота лестницы от пола нижнего этажа до пола верхнего этажа.

– длина и ширина проема.


Как сделать замер самостоятельно?

Сделать замер лучше всего рулеткой. Если есть возможность, пришлите фото помещения в нескольких основных ракурсах.


Вызвать замерщика?

Выезд нашего специалиста на замеры платный. Стоимость зависит от отдаленности вашего дома.

СКОЛЬКО СТОИТ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ

На стоимость лестницы в основном влияют три параметра:

Конструкция

Деревянные лестницы - дешевле и экологичнее прочих.

На металлическом основании - более долговечны и прочны, но значительно дороже деревянных.

Материал изготовления

В отношении деревянных лестниц существует правило:  чем плотнее древесина, тем она прочнее, тверже, но и сложнее в обработке, а соответственно дороже. Самые прочные - ясень и дуб, затем идет бук, более мягкие - береза и сосна.

На стоимость лестницы влияет ее покрытие, например, нанесение патины, покраска эмалями, подбор цвета по образцу заказчика. Кроме того, добавление металлических, кованных элементов тоже приводит к удорожанию конструкции.  

Размеры

Тут все просто: чем лестница больше, тем она дороже


Замер

Мы рекомендуем вызвать замерщика или сделать замер самостоятельно в тех случаях, когда нет точной информации о параметрах необходимых для подбора лестницы.


Какие параметры нам потребуются для подбора лестницы?

– высота лестницы от пола нижнего этажа до пола верхнего этажа.

– длина и ширина проема.


Как сделать замер самостоятельно?

Сделать замер лучше всего рулеткой. Если есть возможность, пришлите фото помещения в нескольких основных ракурсах.


Вызвать замерщика?

Выезд нашего специалиста на замеры платный. Стоимость зависит от отдаленности вашего дома.

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Лестница на монокосоуре

Воздушная и легкая лестница на центральном монокосоуре с деревянными ступенями и ограждением.

Металлическое основание (монокосоур)

Ступени из цельно ламельного ясеня

Ограждение из ясеня

Заявка

Имя
Электронная почта *

от 300 000 руб.

Монокосоур

Металлическое основание для лестнице. Центральный монокосоур. 

Современно

Надежно

Долговечно

Заявка

Имя
Электронная почта *

от 170 000 руб.

С КЕМ МЫ РАБОТАЕМ

Физические лица

  • Собственный офис для заключения договоров
  • Выставочный зал
  • Выезд замерщика
  • Дистанционное заключение договора
  • Выезд менеджера для заключения договора
  • Удобные формы оплаты: наличные, банковской картой, банковским переводом, оплата на сайте.

Юридические лица

  • Офис для переговоров
  • Выезд замерщика
  • Выезд менеджера для заключения договора
  • Предлагаем выгодные формы сотрудничества дизайн-студиям и строительным компаниям
  • Предоставляем возможность оплаты как с НДС, так и без НДС

КАТАЛОГ ЛЕСТНИЦ

Основные виды популярных лестниц 

Классическая деревянная  лестница на 90 градусов:  Высота до 3,2 метра,  Ширина до 1 метра,  Покраска в один цвет,          С монтажом.


"под ключ"

от 85 000 руб.    

Классическая  деревянная лестница на 180 градусов:  Высота до 3,2 метра,  Ширина до 1 метра,  Покраска в один цвет,          С монтажом.

"под ключ"

от 110 000 руб.

Комбинированная лестница (металл/дерево) на 90 гр.:  Высота до 3,2 метра,  Ширина до 1 метра,  Покраска в один цвет,          С монтажом.

"под ключ"

от 250 000 руб.

Комбинированная лестница (металл/дерево) на 180 гр.:  Высота до 3,2 метра,  Ширина до 1 метра,  Покраска в один цвет,          С монтажом.


"под ключ"

от 300 000 руб.

С КЕМ МЫ РАБОТАЕМ

Физические лица

  • Собственный офис для заключения договоров
  • Выставочный зал
  • Выезд замерщика
  • Дистанционное заключение договора
  • Выезд менеджера для заключения договора
  • Удобные формы оплаты: наличные, банковской картой, банковским переводом, оплата на сайте.

Юридические лица

  • Офис для переговоров
  • Выезд замерщика
  • Выезд менеджера для заключения договора
  • Предлагаем выгодные формы сотрудничества дизайн-студиям и строительным компаниям
  • Предоставляем возможность оплаты как с НДС, так и без НДС

НЕМНОГО О НАС

История

Занимаемся столярным делом с 2011 г., а в 2013 г. полностью перешли на собственное производство.

Наш опыт

Из нашего цеха выходили как простые изделия стоимостью 23 тыс. руб., так и  лестницы премиум-класса за 1550 тыс. руб.

Наши достижения

За это время изготовили более 500 лестниц различного назначения, конструкции и класса.

В настоящий момент

Производим 70-80 лестниц в год.

НАШИ УСЛУГИ

Проектирование и составление макетов на изготовление лестниц

Изготовление лестниц по индивидуальным размерам

«Стандартные» решения (лестницы-конструкторы для самостоятельной сборки)

Изготовление металлокаркасов

Облицовка лестниц на металлокаркасе и бетонных маршей

Обслуживание деревянных и металлокаркасных лестниц.

НАШИ РАБОТЫ

В нашем офисе вы можете ознакомиться с выставочными образцами, а ниже представлены некоторые из наших готовых работ

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

Примерно 95% элементов в готовом изделии мы производим самостоятельно.

Закупка материалов

Наша работа начинается еще до того, как мы приступим к обработке древесины.

Для того чтобы в последующем избежать брака готовой продукции, мы тщательно подходим к выбору сырья. В первую очередь, обращаем внимание на его влажность, которая должна находиться в пределах 8-12%, также учитываем наличие различных дефектов. А при хранении соблюдаем рекомендации ГОСТ Р 56071-2014: поддерживаем температуру воздуха на складе в пределах 20-30оС и влажность 40-60%.

Проектирование

Когда поступает заказ на производство, первое что нужно сделать - это составить макет будущей лестницы в соответствии с размерами и пожеланиями заказчика.

Наш опыт позволяет нам проектировать удобные и безопасные лестницы. Мы подбираем оптимальное соотношение угла наклона, высоты подъема и ширины ступеней. Кроме того, при проектировании мы придерживаемся норм пожарной безопасности.

Изготовление

Как правило, данный процесс состоит из трех этапов:

   - склейка заготовок;

   - раскройка деталей в соответствии с проектом;

   - фрезеровка и сверление технологических отверстий.

При склеивании мы используем немецкие клеи Kleiberit D4, Rakoll D4. Данные клеи влаго- и термоустойчивы, а также обладают высокой прочностью склеивания, превосходящей прочность самого дерева.

В технологическом процессе мы руководствуемся требованиями ГОСТ 23120-78 и ГОСТ 25772-83, что позволяет выпускать продукцию высокого качества, надежную и прочную.

Покраска

Во время покраски изделие последовательно проходит четыре стадии:

   - шлифовка деталей лестницы;

   - тонирование;

   - нанесение порозаполняющего грунта;

   - нанесение лакового слоя.

На этом этапе применяем высококачественные лакокрасочные покрытия с высоким показателем сухого остатка (47% +-1%) таких марок, как итальянская Renner, немецкая Hesse, американская Varathane.

Подготовка к монтажу

По нашему опыту этапы проектирования, изготовления и покраски в среднем занимают около 30 дней.

К моменту начала монтажа деревянной лестницы или облицовки металлокаркасов чистовая отделка в доме должна быть закончена. Никакой пыли и грязи. Помещение должно быть обогреваемым, температура воздуха не ниже 15 град.

Отсюда важная рекомендация: договор на изготовление деревянной лестницы лучше всего заключать примерно за месяц до окончания отделки

Лестницу на металлокаркасе можно устанавливать сразу на этапе черновой отделки для удобства подъема строительных материалов и перемещения по дому, а обшивку из массива древесины произвести после завершения отделочных работ, поэтому договор на изготовление такой лестницы можно заключать еще в процессе строительства.

Монтаж

Как правило, доставка готовой деревянной лестницы осуществляется в разобранном виде. А сборка из отдельных элементов происходит непосредственно на месте. Этот процесс в среднем занимает 1-2 дня. В редких исключениях до 3-4 дней.

Облицовка металлокаркасов и бетонных маршей происходит в срок 1-2 недели.

НАШИ РАБОТЫ

В нашем офисе вы можете ознакомиться с выставочными образцами, а ниже представлены некоторые из наших готовых работ

ГАРАНТИИ

При соблюдении правил эксплуатации и выполнения требований по уходу за изделиями (выдаются вместе с договором) мы предоставляем следующие гарантии:


12 месяцев на структурную целостность изделия

Мы гарантируем, что форма и размеры элементов лестницы останутся неизменными. Данная гарантия не распространяется на лестницы-конструкторы, предназначенные для самостоятельной сборки.


12 месяцев на покрытие лестницы

Мы гарантируем, что лаковое покрытие не износится до дерева, а также не произойдет его отслаивания от основания.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Свяжитесь с нами по телефону 

+7 (902) 640-83-83


или оставьте заявку на сайте и мы бесплатно проконсультируем вас по вопросам изготовления лестниц и поможем подобрать оптимальный вариант

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НАШИ РАБОТЫ

В нашем офисе вы можете ознакомиться с выставочными образцами, а ниже представлены некоторые из наших готовых работ

ОТЗЫВЫ

Не так давно заказал в вашей компании отделку бетонной лестницы с металлическим ограждением. Хотел отметить Новый год в своем доме. Немного затянул с отделкой в результате лестница "была нужна еще вчера". Хочу поблагодарить за выполнение заказа в максимально сжатые сроки. Теперь наблюдаю фотографии своей лестницы в вашей фотогалерее. Буду вас рекомендовать своим знакомым. Молодцы!

Дмитрий В.

Лестницу в баню делал сам вместе с родственником. Через два года лестницу «повело», а также нельзя было ходить без скрипа. Когда начал строить дом очень боялся, что история повторится. Решил обратиться к профессионалам. Заказал в «Студии Лестниц». Лестница стоит уже год, ни одного звука даже при быстрой ходьбе! Но особенно порадовал дизайн, прямо как из моей мечты. Спасибо!

Сергей К.

Заказала лестницу на металлическом каркасе, с отделкой деревом из дуба. Сейчас выполнили установку металлического каркаса. Не могу дождаться когда закончится отделка и лестница будет обшита дубом. Ребята - профессионалы своего дела, все работы делают в срок. После отделки дубом дополню отзыв и сброшу фото своей новой лестницы.

Наталья А.

ГАРАНТИЯ НА ЛЕСТНИЦУ

При соблюдении правил эксплуатации и выполнения требований по уходу за изделиями (выдаются вместе с договором) мы предоставляем следующие гарантии:


12 месяцев на структурную целостность изделия

Мы гарантируем, что форма и размеры элементов лестницы останутся неизменными. Данная гарантия не распространяется на лестницы-конструкторы, предназначенные для самостоятельной сборки.


12 месяцев на покрытие лестницы

Мы гарантируем, что лаковое покрытие не износится до дерева, а также не произойдет его отслаивания от основания.

ОТЗЫВЫ

Не так давно заказал в вашей компании отделку бетонной лестницы с металлическим ограждением. Хотел отметить Новый год в своем доме. Немного затянул с отделкой в результате лестница "была нужна еще вчера". Хочу поблагодарить за выполнение заказа в максимально сжатые сроки. Теперь наблюдаю фотографии своей лестницы в вашей фотогалерее. Буду вас рекомендовать своим знакомым. Молодцы!

Дмитрий В.

Лестницу в баню делал сам вместе с родственником. Через два года лестницу «повело», а также нельзя было ходить без скрипа. Когда начал строить дом очень боялся, что история повторится. Решил обратиться к профессионалам. Заказал в «Студии Лестниц». Лестница стоит уже год, ни одного звука даже при быстрой ходьбе! Но особенно порадовал дизайн, прямо как из моей мечты. Спасибо!

Сергей К.

Заказала лестницу на металлическом каркасе, с отделкой деревом из дуба. Сейчас выполнили установку металлического каркаса. Не могу дождаться когда закончится отделка и лестница будет обшита дубом. Ребята - профессионалы своего дела, все работы делают в срок. После отделки дубом дополню отзыв и сброшу фото своей новой лестницы.

Наталья А.

ООО «СТУДИЯ ЛЕСТНИЦ»

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Наш адрес: г. Пермь, ул. Буксирная, 4, оф. 34

Email: sl_perm@bk.ru

Viber:

+7 (902) 640-83-83

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