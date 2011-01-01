Материал изготовления

В отношении деревянных лестниц существует правило: чем плотнее древесина, тем она прочнее, тверже, но и сложнее в обработке, а соответственно дороже. Самые прочные - ясень и дуб, затем идет бук, более мягкие - береза и сосна.