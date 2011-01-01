Гарантии
Предоставляем 12 месяцев гарантии на целостность лестницы и ее покрытие
Изготовим за 1 месяц
В среднем столько занимает изготовление деревянной лестницы
Работаем с 2011 г.
Имеем большой опыт изготовления лестниц различной сложности
Собственное производство
Наше производство располагается в черте г. Пермь
В зависимости от материалов, конструкции и назначения существуют десятки видов лестниц.
Деревянные
(из сосны, березы, бука, ясеня, дуба)
Металлические
(металлокаркасы)
Комбинированные
(несущие части из металла,
ступени из дерева)
Для коттеджа
На мансарду
Для дачи
Для бани
Для маленьких помещений
Винтовые
Г-образные
П-образные
Маршевые (прямые)
На косоурах
На металлокаркасе
На тетивах
На больцах
Модульные
На монокосоуре
(на металлическом монокосоуре)
На металлическом основании
(«итальянские»)
Оставьте заявку на бесплатную консультацию и мы поможем подобрать оптимальное решение в вашей ситуации.
В зависимости от материалов, конструкции и назначения существуют десятки видов лестниц.
Деревянные
(из сосны, березы, бука, ясеня, дуба)
Металлические
(металлокаркасы)
Комбинированные
(несущие части из металла,
ступени из дерева)
Для коттеджа
На мансарду
Для дачи
Для бани
Для маленьких помещений
Винтовые
Г-образные
П-образные
Маршевые (прямые)
На косоурах
На металлокаркасе
На тетивах
На больцах
Модульные
На монокосоуре
(на металлическом монокосоуре)
На металлическом основании
(«итальянские»)
Оставьте заявку на бесплатную консультацию и мы поможем подобрать оптимальное решение в вашей ситуации.
На стоимость лестницы в основном влияют три параметра:
Конструкция
Деревянные лестницы - дешевле и экологичнее прочих.
На металлическом основании - более долговечны и прочны, но значительно дороже деревянных.
Материал изготовления
В отношении деревянных лестниц существует правило: чем плотнее древесина, тем она прочнее, тверже, но и сложнее в обработке, а соответственно дороже. Самые прочные - ясень и дуб, затем идет бук, более мягкие - береза и сосна.
На стоимость лестницы влияет ее покрытие, например, нанесение патины, покраска эмалями, подбор цвета по образцу заказчика. Кроме того, добавление металлических, кованных элементов тоже приводит к удорожанию конструкции.
Размеры
Тут все просто: чем лестница больше, тем она дороже
Мы рекомендуем вызвать замерщика или сделать замер самостоятельно в тех случаях, когда нет точной информации о параметрах необходимых для подбора лестницы.
– высота лестницы от пола нижнего этажа до пола верхнего этажа.
– длина и ширина проема.
Сделать замер лучше всего рулеткой. Если есть возможность, пришлите фото помещения в нескольких основных ракурсах.
Вызвать замерщика?
Выезд нашего специалиста на замеры платный. Стоимость зависит от отдаленности вашего дома.
На стоимость лестницы в основном влияют три параметра:
Конструкция
Деревянные лестницы - дешевле и экологичнее прочих.
На металлическом основании - более долговечны и прочны, но значительно дороже деревянных.
Материал изготовления
В отношении деревянных лестниц существует правило: чем плотнее древесина, тем она прочнее, тверже, но и сложнее в обработке, а соответственно дороже. Самые прочные - ясень и дуб, затем идет бук, более мягкие - береза и сосна.
На стоимость лестницы влияет ее покрытие, например, нанесение патины, покраска эмалями, подбор цвета по образцу заказчика. Кроме того, добавление металлических, кованных элементов тоже приводит к удорожанию конструкции.
Размеры
Тут все просто: чем лестница больше, тем она дороже
Мы рекомендуем вызвать замерщика или сделать замер самостоятельно в тех случаях, когда нет точной информации о параметрах необходимых для подбора лестницы.
– высота лестницы от пола нижнего этажа до пола верхнего этажа.
– длина и ширина проема.
Сделать замер лучше всего рулеткой. Если есть возможность, пришлите фото помещения в нескольких основных ракурсах.
Вызвать замерщика?
Выезд нашего специалиста на замеры платный. Стоимость зависит от отдаленности вашего дома.
Воздушная и легкая лестница на центральном монокосоуре с деревянными ступенями и ограждением.
Металлическое основание (монокосоур)
Ступени из цельно ламельного ясеня
Ограждение из ясеня
от 300 000 руб.
Металлическое основание для лестнице. Центральный монокосоур.
Современно
Надежно
Долговечно
от 170 000 руб.
Физические лица
Юридические лица
Основные виды популярных лестниц
Классическая деревянная лестница на 90 градусов: Высота до 3,2 метра, Ширина до 1 метра, Покраска в один цвет, С монтажом.
от 85 000 руб.
Классическая деревянная лестница на 180 градусов: Высота до 3,2 метра, Ширина до 1 метра, Покраска в один цвет, С монтажом.
от 110 000 руб.
Комбинированная лестница (металл/дерево) на 90 гр.: Высота до 3,2 метра, Ширина до 1 метра, Покраска в один цвет, С монтажом.
от 250 000 руб.
Комбинированная лестница (металл/дерево) на 180 гр.: Высота до 3,2 метра, Ширина до 1 метра, Покраска в один цвет, С монтажом.
от 300 000 руб.
Физические лица
Юридические лица
История
Занимаемся столярным делом с 2011 г., а в 2013 г. полностью перешли на собственное производство.
Наш опыт
Из нашего цеха выходили как простые изделия стоимостью 23 тыс. руб., так и лестницы премиум-класса за 1550 тыс. руб.
Наши достижения
За это время изготовили более 500 лестниц различного назначения, конструкции и класса.
В настоящий момент
Производим 70-80 лестниц в год.
Проектирование и составление макетов на изготовление лестниц
Изготовление лестниц по индивидуальным размерам
«Стандартные» решения (лестницы-конструкторы для самостоятельной сборки)
Изготовление металлокаркасов
Облицовка лестниц на металлокаркасе и бетонных маршей
Обслуживание деревянных и металлокаркасных лестниц.
В нашем офисе вы можете ознакомиться с выставочными образцами, а ниже представлены некоторые из наших готовых работ
Примерно 95% элементов в готовом изделии мы производим самостоятельно.
Закупка материалов
Наша работа начинается еще до того, как мы приступим к обработке древесины.
Для того чтобы в последующем избежать брака готовой продукции, мы тщательно подходим к выбору сырья. В первую очередь, обращаем внимание на его влажность, которая должна находиться в пределах 8-12%, также учитываем наличие различных дефектов. А при хранении соблюдаем рекомендации ГОСТ Р 56071-2014: поддерживаем температуру воздуха на складе в пределах 20-30оС и влажность 40-60%.
Проектирование
Когда поступает заказ на производство, первое что нужно сделать - это составить макет будущей лестницы в соответствии с размерами и пожеланиями заказчика.
Наш опыт позволяет нам проектировать удобные и безопасные лестницы. Мы подбираем оптимальное соотношение угла наклона, высоты подъема и ширины ступеней. Кроме того, при проектировании мы придерживаемся норм пожарной безопасности.
Изготовление
Как правило, данный процесс состоит из трех этапов:
- склейка заготовок;
- раскройка деталей в соответствии с проектом;
- фрезеровка и сверление технологических отверстий.
При склеивании мы используем немецкие клеи Kleiberit D4, Rakoll D4. Данные клеи влаго- и термоустойчивы, а также обладают высокой прочностью склеивания, превосходящей прочность самого дерева.
В технологическом процессе мы руководствуемся требованиями ГОСТ 23120-78 и ГОСТ 25772-83, что позволяет выпускать продукцию высокого качества, надежную и прочную.
Покраска
Во время покраски изделие последовательно проходит четыре стадии:
- шлифовка деталей лестницы;
- тонирование;
- нанесение порозаполняющего грунта;
- нанесение лакового слоя.
На этом этапе применяем высококачественные лакокрасочные покрытия с высоким показателем сухого остатка (47% +-1%) таких марок, как итальянская Renner, немецкая Hesse, американская Varathane.
Подготовка к монтажу
По нашему опыту этапы проектирования, изготовления и покраски в среднем занимают около 30 дней.
К моменту начала монтажа деревянной лестницы или облицовки металлокаркасов чистовая отделка в доме должна быть закончена. Никакой пыли и грязи. Помещение должно быть обогреваемым, температура воздуха не ниже 15 град.
Отсюда важная рекомендация: договор на изготовление деревянной лестницы лучше всего заключать примерно за месяц до окончания отделки.
Лестницу на металлокаркасе можно устанавливать сразу на этапе черновой отделки для удобства подъема строительных материалов и перемещения по дому, а обшивку из массива древесины произвести после завершения отделочных работ, поэтому договор на изготовление такой лестницы можно заключать еще в процессе строительства.
Монтаж
Как правило, доставка готовой деревянной лестницы осуществляется в разобранном виде. А сборка из отдельных элементов происходит непосредственно на месте. Этот процесс в среднем занимает 1-2 дня. В редких исключениях до 3-4 дней.
Облицовка металлокаркасов и бетонных маршей происходит в срок 1-2 недели.
В нашем офисе вы можете ознакомиться с выставочными образцами, а ниже представлены некоторые из наших готовых работ
При соблюдении правил эксплуатации и выполнения требований по уходу за изделиями (выдаются вместе с договором) мы предоставляем следующие гарантии:
12 месяцев на структурную целостность изделия
Мы гарантируем, что форма и размеры элементов лестницы останутся неизменными. Данная гарантия не распространяется на лестницы-конструкторы, предназначенные для самостоятельной сборки.
12 месяцев на покрытие лестницы
Мы гарантируем, что лаковое покрытие не износится до дерева, а также не произойдет его отслаивания от основания.
Свяжитесь с нами по телефону
+7 (902) 640-83-83
или оставьте заявку на сайте и мы бесплатно проконсультируем вас по вопросам изготовления лестниц и поможем подобрать оптимальный вариант
В нашем офисе вы можете ознакомиться с выставочными образцами, а ниже представлены некоторые из наших готовых работ
При соблюдении правил эксплуатации и выполнения требований по уходу за изделиями (выдаются вместе с договором) мы предоставляем следующие гарантии:
12 месяцев на структурную целостность изделия
Мы гарантируем, что форма и размеры элементов лестницы останутся неизменными. Данная гарантия не распространяется на лестницы-конструкторы, предназначенные для самостоятельной сборки.
12 месяцев на покрытие лестницы
Мы гарантируем, что лаковое покрытие не износится до дерева, а также не произойдет его отслаивания от основания.